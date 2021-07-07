Covid-сертифікати можна буде отримати не тільки через "Дію", а й у лікарнях - МОЗ

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З осені в Міністерстві охорони здоров'я хочуть видавати українцям Covid-сертифікати не тільки за допомогою додатка "Дія", але і в закладах охорони здоров'я

Як передає RegioNews, про це інформує УНІАН.

У МОЗ очікують проходження українським сертифікатом технічної відповідності від Єврокомісії для того, щоб можна було оголосити про повноцінний запуск цього функціоналу", - йдеться в повідомленні.

Поки такі сертифікати видаються тільки за результатами проходження повного курсу вакцинації, а в майбутньому планують ввести такі ж сертифікати про проходження ПЛР-тестування й одужання після COVID-19.

"Зараз є два види сертифікатів. Зовнішній сертифікат, який використовується для подорожей в ті країни, з якими Україна погодить взаємне визнання документів про вакцинацію. Також є внутрішній сертифікат, який може використовуватися в літній період для відвідування масових заходів", - пояснили в МОЗ.

У МОЗ уточнили, що на початку осені такий сертифікат можна буде отримати не тільки через додаток "Дія", а й у лікаря в закладі охорони здоров'я, зокрема, в паперовому вигляді.

Раніше повідомлялося, що українців можуть вакцинувати від COVID-19 тричі. Зараз МОЗ вивчає можливість введення вакцинації третьою дозою (підсилювальною) вакцини від COVID-19 через пів року після вакцинації двома дозами.