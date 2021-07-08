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08 июля 2021, 14:13 705

Сервисные центры МВД могут временно прекратить предоставление услуг по регистрации авто и выдаче водительских прав

08 июля 2021, 14:13 705
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Фото из открытых источников
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Вероятное временное прекращение предоставления услуг по регистрации авто и выдаче водительских прав в сервисных центрах Министерства внутренних дел связано с задержками в поставках бланков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на объявление на сайте Главного сервисного центра МВД.

В связи с задержкой в поставках бланковой продукции от ГП "Полиграфический комбинат "Украина" возможно временное прекращение предоставления административных услуг по регистрации/перерегистрации транспортных средств и выдаче водительского удостоверения, - говорится в сообщении.

Кроме того, за информацией о работе сервисных центров МВД просят следить на сайте РСЦ ДСЦ МВД соответствующего региона.

О возможных перебоях с выдачей водительских прав в Украине уже сообщалось ранее, 8 июня.

Также известно, что в МВД упростили выдачу водительских прав переселенцам. Сервисные центры Министерства внутренних дел упростили выдачу водительских прав переселенцам без прописки.

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