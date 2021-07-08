Для отримання міжнародного свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу потрібен закордонний паспорт
Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від коронавірусу в Україні можуть отримати всі, хто зробив обидві дози щеплення. Його видає сімейний лікар, але для цього потрібно взяти закордонний паспорт
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на HELSI.ME.
Для того, щоб отримати сертифікат, потрібно:
прийти до вашого сімейного лікаря, з яким підписана декларація;
узяти закордонний паспорт (для заповнення свідоцтва англійською мовою);
на прийомі лікар роздрукує сертифікат, віддасть його з печаткою закладу та власним підписом біля кожної з вакцин.
Далі з цим документом можна подорожувати.
Якщо ви проводите вакцинацію другою дозою у медичному закладі - сертифікат можна отримати одразу.
Сертифіковані в Україні вакцини, якими робили щеплення - CoronaVac, AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer.
Як повідомлялося, COVID-сертифікати про вакцинацію видаватимуться з 1 липня і будуть дійсними до 180 днів.