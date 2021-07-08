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08 липня 2021, 13:53 726

Для отримання міжнародного свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу потрібен закордонний паспорт

08 липня 2021, 13:53 726
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Фото з відкритих джерел
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Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від коронавірусу в Україні можуть отримати всі, хто зробив обидві дози щеплення. Його видає сімейний лікар, але для цього потрібно взяти закордонний паспорт

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на HELSI.ME.

Для того, щоб отримати сертифікат, потрібно:

прийти до вашого сімейного лікаря, з яким підписана декларація;

узяти закордонний паспорт (для заповнення свідоцтва англійською мовою);

на прийомі лікар роздрукує сертифікат, віддасть його з печаткою закладу та власним підписом біля кожної з вакцин.

Далі з цим документом можна подорожувати.

Якщо ви проводите вакцинацію другою дозою у медичному закладі - сертифікат можна отримати одразу.

Сертифіковані в Україні вакцини, якими робили щеплення - CoronaVac, AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer.

Як повідомлялося, COVID-сертифікати про вакцинацію видаватимуться з 1 липня і будуть дійсними до 180 днів.

Раніше в МОЗ пояснили різницю між свідоцтвом про вакцинацію і ковідними сертифікатами.

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