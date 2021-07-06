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06 липня 2021, 14:56 274

Перевірити автівку в Україні стало простіше – Мінцифри

06 липня 2021, 14:56 274
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Фото з відкритих джерел
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На Єдиному державному вебпорталі відкритих даних стануть доступні VIN-коди зареєстрованих транспортних засобів - тож перевірити автівку в Україні стане простіше

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації на урядовому порталі, передає RegioNews.

Відомості про транспортні засоби та їхніх власників https://bit.ly/3hdbuiu - найпопулярніший набір даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних. З серпня 2018 року його переглянули понад 440 тисяч разів, а завантажили понад 200 тисяч, - вказано у повідомленні.

Раніше набір публікувався без VIN-кодів - унікального номера автомобіля, що складається з 17 цифр.

З 1 липня Міністерство внутрішніх справ опублікувало набір даних разом із відомостями про VIN-код. Наразі доступна інформація про транспортні засоби, які були зареєстровані з 1 січня 2021 року, - понад 820 тисяч, - сказано у повідомленні.

Підкреслюється, що у комбінації VIN-коду зашифрована інформація про виробника, характеристики автомобіля та рік його випуску. Вони використовуються в усьому світі за єдиним стандартом. Дані VIN-коду дозволяють:

ідентифікувати кожну машину у світі й отримати базову інформацію про неї;

перевірити справжність технічного паспорта, щоб шахраї не використовували підробні номери або документи;

дізнатися точну дату розмитнення авто;

зрозуміти точну кількість попередніх власників.

Незабаром популярні сервіси перевірки авто інтегрують інформацію до своїх ресурсів. Цей процес займатиме лічені секунди, - додали у Мінцифри.

Як повідомлялося, прем'єр заявив, що розмитнити авто можна буде через "Дію". Влада планує найближчим часом спростити процедуру митного оформлення транспортних засобів, надавши можливість розмитнювати через портал та застосунок "Дія".

Мінцифри авто перевірки МВС дані

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