У Бердянську через зливу затопило санаторій
У курортному Бердянську внаслідок зливи підтоплено пансіонат для відпочинку
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу ДСНС у Запорізькій області.
Зокрема, напередодні у місті Запоріжжя та області пройшли дощі, а також шквальний вітер до 15-20 м/с.
Рятувальники ДСНС здійснили оперативне реагування на 3 виклики пов’язаних з наданням допомоги населенню.
Так, співробітники Служби порятунку у Запоріжжі на вулицях Маяковського і Дослідна станція розпиляли та прибрали 2 дерева з проїзних частин. Внаслідок події ніхто не постраждав.
Через велику кількість опадів відбулося підтоплення території пансіонату у місті Бердянськ. Бійці ДСНС за допомогою мотопомп відкачали загалом 80 куб.метрів води.
Всього на ліквідацію наслідків несприятливих погодних умов залучалося 3 одиниці техніки та 13 чоловік особового складу.
Нагадаємо, у Приморську, що у Запорізькій області, зафільмували величезний смерч, який сягав кількох метрів у діаметрі.