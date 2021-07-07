У Бердянську через зливу затопило санаторій

Фото ДСНС у Запорізькій області

У курортному Бердянську внаслідок зливи підтоплено пансіонат для відпочинку

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу ДСНС у Запорізькій області.

Зокрема, напередодні у місті Запоріжжя та області пройшли дощі, а також шквальний вітер до 15-20 м/с.

Рятувальники ДСНС здійснили оперативне реагування на 3 виклики пов’язаних з наданням допомоги населенню.

Так, співробітники Служби порятунку у Запоріжжі на вулицях Маяковського і Дослідна станція розпиляли та прибрали 2 дерева з проїзних частин. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Через велику кількість опадів відбулося підтоплення території пансіонату у місті Бердянськ. Бійці ДСНС за допомогою мотопомп відкачали загалом 80 куб.метрів води.

Всього на ліквідацію наслідків несприятливих погодних умов залучалося 3 одиниці техніки та 13 чоловік особового складу.

Нагадаємо, у Приморську, що у Запорізькій області, зафільмували величезний смерч, який сягав кількох метрів у діаметрі.