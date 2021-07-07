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07 июля 2021, 21:23 120

В курортном Коблеве мощный ливень затопил базы отдыха

07 июля 2021, 21:23 120
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В курортном поселке Коблево, что на Николаевщине, после ливня затопило центральные улицы и базы отдыха. Местами уровень воды достигает 40 сантиметров

Об этом сообщает Суспильне, передает RegioNews.

Курорт Коблево оказался под водой. По словам отдыхающих, вода стоит третий день. Отдыхающие, которые приехали из Киева, Ивано-Франковска, Кропивницкого, говорят, что из-за непогоды портится общее впечатление от курорта.

Из-за ливня затопило и базы отдыха. Чтобы люди смогли пройти в свои комнаты, администрация одного из заведений проложила деревянные мостики.

Уровень воды в некоторых местах достигает 40-ка сантиметров. Из-за этого на дорогах села не видно ям. Одни автомобили застревали, другие теряли номерные знаки.

По словам заместителя председателя Николаевской ОГА Николая Маринова, проблема с затоплением в Коблево существует давно, но в этом году в количество осадков превышает месячную норму.

Есть два варианта, что с этим делать. Первый вариант: откачивать и сбрасывать в море, потому что море там рядом, но это не вариант, потому что эта вода грязная, она с глиной, землей и тому подобное. То есть в море ее нельзя. Второй вариант: сливать ее в канализацию. Но там канализация, она вся частная в базах отдыха. Базы отдыха не хотят ее принимать, ту воду, потому что ее много и это связано с некоторыми затратами дополнительными, которые они не хотят нести. Поэтому выбрали третий вариант: ассенизаторские машины. Они и откачивают, и возят за пределы Коблева, — добавляет Николай Маринов.

По его словам, до конца этой недели воду должны откачать.

Как сообщалось сегодня, на Херсонщине мощные дожди затопили село. Из-за сильных ливней затопило село Маячка на Херсонщине.

Также в Бердянске из-за ливня затопило санаторий.

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