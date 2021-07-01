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01 липня 2021, 17:27 366

Після сильної зливи вулиці Ужгорода опинилися по коліно у воді

01 липня 2021, 17:27 366
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Facebook / Микола Пастухов
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На столицю Закарпаття обрушилася потужна злива, яка перетворила вулиці на річки

Про це пише RegioNews з посиланням на мешканця Ужгорода Миколу Пастухова, який опублікував на своїй сторінці у facebook відповідні фото та відео.

Зокрема, сильна злива пройшла в місті після обіду, 1 липня. Це відразу ж перетворило більшість вулиць на справжні річки.

Води було стільки, що автомобілі насилу проїжджали до місця призначення. Причому, в деяких місцях води було по коліно.

Схоже, зливова каналізація не справлялася зі своїми функціями, оскільки вода відходила дуже повільно.

Нагадаємо, в Закарпатській області співробітники Служби безпеки України викрили схему розкрадання бюджетних коштів при будівництві відділення для прийому хворих COVID-19.

вода Ужгород Дощі потоп

 
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