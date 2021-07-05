В Одесі через негоду затопило вулиці, зупинений рух трамваїв

Фото: Мерія Одеси

В Одесі після дощу підтоплено низку вулиць і порушена робота громадського транспорту

Про це повідомили у пресслужбі мерії міста, пише RegioNews.

Зазначається, що, попри системну роботу співробітників "Міські дороги" з розчищення зливової каналізації, її технічних можливостей виявилося недостатньо, щоб впоратися з таким обсягом води.

"Це призвело до підтоплення провулка Високого, вулиць Водопровідна, Балківська, Середньофонтанська, Армійська, Інглезі, Приморська, Мельницька і деяких вулиць в центрі міста, де колектори "Інфоксводоканала" за своїми технічними характеристиками не можуть впоратися з великим обсягом води", - повідомили в мерії.

В результаті тролейбусний маршрут №8 скорочений до вулиці Хімічної, рух трамваїв за маршрутом №20 зупинено, в даному напрямку зараз курсують мікроавтобуси.

Нагадаємо, днями в Одеській області через удар блискавки в будинку спалахнула пожежа.