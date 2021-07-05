08:52  05 липня
COVID в Україні: за добу виявили 244 нових випадків
09:41  05 липня
Негода в Україні: без світла залишилось майже 30 населених пунктів
08:11  05 липня
Доба в ООС: шість порушень, один військовослужбовець загинув
UA | RU
UA | RU
05 липня 2021, 12:23 1061

В Одесі через негоду затопило вулиці, зупинений рух трамваїв

05 липня 2021, 12:23 1061
Читайте также на русском языке
Фото: Мерія Одеси
Читайте также
на русском языке

В Одесі після дощу підтоплено низку вулиць і порушена робота громадського транспорту

Про це повідомили у пресслужбі мерії міста, пише RegioNews.

Зазначається, що, попри системну роботу співробітників "Міські дороги" з розчищення зливової каналізації, її технічних можливостей виявилося недостатньо, щоб впоратися з таким обсягом води.

"Це призвело до підтоплення провулка Високого, вулиць Водопровідна, Балківська, Середньофонтанська, Армійська, Інглезі, Приморська, Мельницька і деяких вулиць в центрі міста, де колектори "Інфоксводоканала" за своїми технічними характеристиками не можуть впоратися з великим обсягом води", - повідомили в мерії.

В результаті тролейбусний маршрут №8 скорочений до вулиці Хімічної, рух трамваїв за маршрутом №20 зупинено, в даному напрямку зараз курсують мікроавтобуси.

Нагадаємо, днями в Одеській області через удар блискавки в будинку спалахнула пожежа.

погода Україна Одеса Дощі потоп

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Від Чернігова до Британії. Як Міноборони прославилося жіночими підборами
Тактика чи зрада: чому закарпатські "слуги народу" пішли проти Зеленського
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua