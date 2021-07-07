На Херсонщині потужні дощі затопили село

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Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

За словами місцевих жителів, це сталося через те, що дренажна система села перебуває в аварійному стані. І помпи просто не в змозі відкачати весь обсяг води.

Село Маячка зливи накривають вже тиждень. Всі навколишні поля перетворилися на озера, затоплені городи. З трьох помп працює тільки один. І він не встигає за обсягом опадів.

За прогнозом, в Маячці і околицях сьогодні й завтра знову дощі.

Нагадаємо, у Бердянську через зливу затопило санаторій.