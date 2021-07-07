08:49  07 липня
В Україні виявили ще 610 нових випадків COVID-19
15:46  07 липня
На Львівщині люди масово потруїлися в ресторані
08:11  07 липня
За добу жодного обстрілу: на Донбасі панує "тиша"
UA | RU
UA | RU
07 липня 2021, 14:59 1224

На Херсонщині потужні дощі затопили село

07 липня 2021, 14:59 1224
Читайте также на русском языке
Скріншот з відео
Читайте также
на русском языке

Через сильні зливи затопило село Маячка на Херсонщині.

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

За словами місцевих жителів, це сталося через те, що дренажна система села перебуває в аварійному стані. І помпи просто не в змозі відкачати весь обсяг води.

Село Маячка зливи накривають вже тиждень. Всі навколишні поля перетворилися на озера, затоплені городи. З трьох помп працює тільки один. І він не встигає за обсягом опадів.

За прогнозом, в Маячці і околицях сьогодні й завтра знову дощі.

Нагадаємо, у Бердянську через зливу затопило санаторій.

погода Україна Херсон Дощі Херсонська область

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Не можу звільнити Татарова. Як Зеленський поставив жирну крапку на спробах українців достукатися до нього через петиції
Спроба номер три: чи зможе франківський мер Марцінків зрушити з місця легендарний довгобуд
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Михайло Басараб
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua