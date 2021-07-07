На Херсонщині потужні дощі затопили село
Через сильні зливи затопило село Маячка на Херсонщині.
Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.
За словами місцевих жителів, це сталося через те, що дренажна система села перебуває в аварійному стані. І помпи просто не в змозі відкачати весь обсяг води.
Село Маячка зливи накривають вже тиждень. Всі навколишні поля перетворилися на озера, затоплені городи. З трьох помп працює тільки один. І він не встигає за обсягом опадів.
За прогнозом, в Маячці і околицях сьогодні й завтра знову дощі.
Нагадаємо, у Бердянську через зливу затопило санаторій.
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