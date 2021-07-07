Сообщено о подозрении организаторам и руководителям подпольной тюрьмы "Изоляция"

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Разоблачено и заочно сообщено о подозрении двум представителям незаконных вооруженных формирований РФ - руководителям и организаторам подпольной тюрьмы "Изоляция"

Об этом сообщают в Офисе генпрокурора, передает RegioNews.

Им инкриминируют участие в не предусмотренных законом военизированных формированиях, торговлю людьми, создание преступной организации и нарушении законов и обычаев войны, а именно жестокое обращение с гражданским населением.

По данным следствия, с 2014 года житель пгт Зуевка Донецкой области, который ранее служил во французском Иностранном Легионе и принимал участие в боевых действиях в Сирии, занял должность "руководителя центра спецопераций "министерства государственной безопасности ДНР". Вместе со своим заместителем - бывшим предпринимателем по указанию кураторов из РФ они организовали в г. Донецке на территории бывшего завода изоляционных материалов подпольную тюрьму, где совершались тяжкие и особо тяжкие преступления, - говорится в сообщении.

Подозреваемые активно участвуют в незаконном лишении свободы пленных военнослужащих ВСУ и гражданских лиц, которые поддерживают активную проукраинскую позицию. Вместе с подчиненными участниками НВФ РФ они применяют к задержанным пытки, жестоко издеваются над ними, пытают электрическим током, лишают пищи и воды и содержат в нечеловеческих условиях.

Такие действия являются нарушением требований Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950, Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949, Дополнительного протокола от 08.06.1977 к Женевским конвенциям от 12.08.1949, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), - добавили в Офисе генпрокурора.

Таким образом, сейчас разоблачен ключевой руководящий состав незаконного места лишения свободы и основные исполнители преступлений, которые там совершались. В целом в настоящее время заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны на территории "Изоляции" 15 лицам. Установлено около 170 пострадавших.

Как сообщалось в апреле, оккупанты на Донбассе удерживают около 300 заложников. Однако точное число неизвестно.

Также 1 февраля сообщено о подозрении одному из главных палачей подпольной тюрьмы в Донецке. Это 38-летний участник незаконного военизированного формирования "МГБ".