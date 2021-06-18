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18 червня 2021, 19:31 150

РНБО України запровадила санкції стосовно осіб, причетних до розробки вірусу NotPetya

18 червня 2021, 19:31 150
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Фото з відкритих джерел
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Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про застосування санкцій стосовно чотирьох юридичних і шести фізичних осіб, пов'язаних зі спецслужбами Російської Федерації

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу, передає RegioNews.

Це юридичні і фізичні особи, безпосередньо причетні до розробки компонентів вірусу NotPetya. Вони здійснювали його адміністрування, модерацію, організовували кібератаки на об'єкти критичної інфраструктури нашої країни, - розповів Данілов за підсумками засідання РНБО.

Він додав, що встановлено, що ці кіберзлочинці внесені до санкційних списків США і обвинувачуються правоохоронними органами США в рамках кримінального процесу за здійснення кібератак стосовно США.

Довідково. Вірус NotPetya (спочатку ідентифікований як Petya.A), одна з версій шкідливої програми Petya, масово атакував комп'ютери 27 липня 2017 року. Вірус блокував роботу комп'ютера, а за відновлення роботи вимагав заплатити близько $300 у біткойнах. Спочатку він поширився в Україні, де атаки зазнали фінансові підприємства, державні органи, енергетичні й транспортні компанії, інші організації. Пізніше про атаку повідомили російські компанії.

Як повідомлялося, 24 лютого на держоргани України здійснили кібератаку. Підозрюють хакерів з РФ.

Сьогодні РНБО ввела санкції проти Фірташа та Фукса.

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