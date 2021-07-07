В Госспецсвязи объяснили, почему вчера "легли" сайты госструктур
Сайты госструктур 6 июля перестали работать из-за хакерских атак
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
6 июля во второй половине дня произошел аварийный технический сбой в работе Интернет-провайдеров, обеспечивающих поддержку интернет-представительств и сайтов Президента Украины, Службы безопасности Украины и других органов государственной власти Украины, - говорится в сообщении.
Государственным центром киберзащиты Госспецсвязи определено, что причинами технического сбоя были:
атака типа DNS Amplification на серверы доменных имен, обеспечивающих доступность вебресурсов органов государственной власти;
сетевая атака, направленная на нарушение сервиса маршрутизации сетевого трафика, повлекшая временную недоступность резервных маршрутов и соответствующих вебресурсов.
Средствами системы обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки зафиксированы аномальные события на оборудовании системы защищенного доступа государственных органов к сети Интернет.
По результатам атаки зарегистрирован соответствующий киберинцидент, продолжается расследование.
Как сообщалось, в Украине вечером 6 июля внезапно перестали работать сайты ряда государственных органов.