Українські хакери завдали близько $500 млн збитків іноземним компаніям
Правоохоронці викрили хакерське угруповання, яке здійснювало розповсюдження вірусу-шифрувальника та спричинило іноземним компаніям збитки на близько пів мільярда доларів
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Офісу гепрокурора.
За даними слідства, група хакерів атакувала вірусом-шифрувальником "Clop” чотири корейські компанії. В результаті було заблоковано 810 внутрішніх серверів та персональних комп’ютерів працівників.
У 2021 році угруповання здійснило атаку та зашифрувало персональні дані співробітників і фінансові звіти університетів США.
За дешифровку інформації хакери отримували "викуп" у криптовалюті, а в разі несплати, погрожували оприлюднити конфіденційні дані потерпілих", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці провели 24 обшуки в Києві та області.
Нагадаємо, раніше тернопільський хакер обікрав фінустанови 11 країн світу: йому повідомлено про підозру.