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16 червня 2021, 12:16 5

Українські хакери завдали близько $500 млн збитків іноземним компаніям

16 червня 2021, 12:16 5
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Фото: з відкритих джерел
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Правоохоронці викрили хакерське угруповання, яке здійснювало розповсюдження вірусу-шифрувальника та спричинило іноземним компаніям збитки на близько пів мільярда доларів

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Офісу гепрокурора.

За даними слідства, група хакерів атакувала вірусом-шифрувальником "Clop” чотири корейські компанії. В результаті було заблоковано 810 внутрішніх серверів та персональних комп’ютерів працівників.

У 2021 році угруповання здійснило атаку та зашифрувало персональні дані співробітників і фінансові звіти університетів США.

За дешифровку інформації хакери отримували "викуп" у криптовалюті, а в разі несплати, погрожували оприлюднити конфіденційні дані потерпілих", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели 24 обшуки в Києві та області.

Нагадаємо, раніше тернопільський хакер обікрав фінустанови 11 країн світу: йому повідомлено про підозру.

Київ гроші хакери финансы область криптовалюта

 
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