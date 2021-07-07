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07 июля 2021, 17:02 134

На заседании правительства Немчинов пожаловался на фейковый "профсоюз Кабмина"

07 июля 2021, 17:02 134
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Фото из открытых источников
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Министр Кабинета Министров Олег Немчинов просит правоохранительные органы обратить внимание на деятельность так называемого городского профсоюза КМУ, который не имеет никакого отношения к правительству, но фактически присвоил себе название

Об этом Министр Кабинета Министров Олег Немчинов сказал на очередном заседании правительства в среду, сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

По его словам, этот так называемый профсоюз своей деятельностью может компрометировать правительство. В частности, она осуществляет награждение от имени КМУ, используя символику правительства, пользуется гербовой печатью, государственными символами.

Мы исследовали ситуацию, которая связана с регистрацией этой организации. Министерство юстиции действовало в рамках действующего законодательства. К сожалению, эта организация не имеет никакого отношения к Кабинету Министров Украины, к секретариата КМУ и фактически, пользуясь пробелами в законодательстве, присвоила себе, можно сказать, название Кабинета Министров, - сказал Немчинов.

Несмотря на это, Немчинов считает необходимым, чтобы Министерство юстиции и Министерство экономики разработали предложения относительно возможных изменений в законодательство относительно регистрации первичных профсоюзных организаций.

Также прошу дополнительно, чтобы секретариат КМУ обратился в правоохранительные органы привлечь внимание к деятельности этой организации, - отметил министр.

Как сообщалось, власти планируют на 10% сократить количество вакансий в государственных органах. Кабинет Министров Украины в рамках кадровой оптимизации планирует сократить количество вакансий в органах государственной власти, которые годами не заполняются.

Кабмин профсоюз фейк мошенники Олег Немчинов

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