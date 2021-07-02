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02 липня 2021, 09:12 141

В Кабміні хочуть призначити відповідальних за погашення заборгованості щодо зарплат

02 липня 2021, 09:12 141
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні можуть з'явитися відповідальні за погашення заборгованості щодо зарплат у певній сфері господарювання або регіоні

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Таку відповідальну особу хочуть призначати у кожному органі влади: вона має нести персональну відповідальність за стан погашення заборгованості у певній сфері господарювання або регіоні.

В Кабміні також наголошують на тому, що якщо у певному регіоні є заборгованість по зарплатах, має працювати тимчасова комісія з питань погашення заборгованості для отримання належного ефекту: скорочення заборгованості або її повного погашення.

Порожні звіти про кількість зібрань і чергових безрезультатних заслуховувань прийматися не будуть. Заходи мають бути рішучими та ефективними", - повідомляють у пресслужбі.

У Кабміні також зобов'язали керівників усіх державних підприємств, де є заборгованість із заробітної плати, створити конкретний план дій, заходів та графіків її погашення та надати щомісячні звіти.

Нагадаємо, 7 травня шахтарям перерахували лише 237 млн грн на погашення мільярдного зарплатного боргу.

Кабмін борги зарплати гроші бюджет

 
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