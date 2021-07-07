У Кабміні розповіли, на скільки збільшать допомогу на важкохворих дітей

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Вже з наступного року в Україні зросте допомога на важкохворих дітей без встановленої інвалідності

Як пише RegioNews з посиланням на урядовий портал, розмір допомоги зросте до двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку.

Так, планується збільшення допомоги:

з 1934 грн до 4200 гривень для дітей віком до 6 років;

до 5236 гривень для дітей віком від 6 до 18 років (з урахування розміру прожиткового мінімуму, встановленого на 01.12.2021).

Соціальну стипендію призначатимуть дітям померлих учасників Революції гідності, учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни. Уряд визначив такі розміри стипендій:

студентам закладів фахової передвищої освіти - 890 гривень;

студентам закладів вищої освіти - 1180 гривень.

Нагадаємо, уряд на засіданні 7 липня ухвалив рішення про підвищення розміру допомоги на дітей із тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність.