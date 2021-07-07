У Кабміні розповіли, на скільки збільшать допомогу на важкохворих дітей
Вже з наступного року в Україні зросте допомога на важкохворих дітей без встановленої інвалідності
Як пише RegioNews з посиланням на урядовий портал, розмір допомоги зросте до двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку.
Так, планується збільшення допомоги:
- з 1934 грн до 4200 гривень для дітей віком до 6 років;
- до 5236 гривень для дітей віком від 6 до 18 років (з урахування розміру прожиткового мінімуму, встановленого на 01.12.2021).
Соціальну стипендію призначатимуть дітям померлих учасників Революції гідності, учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни. Уряд визначив такі розміри стипендій:
- студентам закладів фахової передвищої освіти - 890 гривень;
- студентам закладів вищої освіти - 1180 гривень.
Нагадаємо, уряд на засіданні 7 липня ухвалив рішення про підвищення розміру допомоги на дітей із тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Не можу звільнити Татарова. Як Зеленський поставив жирну крапку на спробах українців достукатися до нього через петиції
Спроба номер три: чи зможе франківський мер Марцінків зрушити з місця легендарний довгобуд