Российская сторона сорвала консультации в политической рабочей группе ТКГ - Гармаш

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Российская сторона сорвала консультации в политической рабочей группе ТКГ, которые должны были пройти сегодня, 6 июля

Об этом сообщает представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш, передает RegioNews.

Представители РФ "втянули" на заседание так называемую представительницу временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины Майю Пирогову, осужденную в Украине за террористическую деятельность.

Сегодня в политической рабгруппе ТКГ состоялся, так сказать, дебют нового модератора от ОБСЕ Сильвии Берманн. Было подленько со стороны представителя России Дмитриевского, пользуясь неопытностью человека, спровоцировать ее на объявление неформальной консультации - формальным заседанием, - написал Гармаш.

По его словам, в официальных заседаниях ТКГ украинская сторона может быть представлена только в полном составе, с представителями ОРДЛО от Украины. Он уточнил, что "раз заседание объявлено официальным - мы с Казанским сели за стол переговоров", и добавил, что в Донецке все-таки решили сорвать диалог и "втянули", так сказать, в студию Майю Пирогову, осужденную украинским судом за террористическую деятельность.

Мы, как и предупреждали, в таком случае были вынуждены выйти из виртуальной комнаты переговоров. Впоследствии вышли и все остальные, - уточнил он.

Гармаш отметил, что новый модератор от ОБСЕ "в личном общении очень приятная женщина".

Но на общей неформальной сессии новый модератор заявила о сохранении старых "практик". А именно:" не интересоваться статусом участников рабочей группы", - добавил представитель Украины.

Он обратил внимание, что в комплексе мер прямо записано, что рабочие группы "отражают состав ТКГ". На сегодня, уточнил Гармаш, "люди из Донецка и Луганска"официально не представляют никого из членов ТКГ".

По сути, это означает, что в процессе так и не появится второй стороны конфликта: Россия будет заявлять, что она посредник, а ее лица из Луганска и Донецка будут продолжать самопровозглашать себя "сторонами конфликта", не имея при этом никакой субъектности, - подчеркнул он.

Гармаш резюмировал, что "если нет второй стороны, то и конструктивный диалог невозможен", и выразил опасения, что смена модераторов может превратиться в потерянный шанс начать реальный диалог о политическом урегулировании на Донбассе.

Как сообщало 25 июня Минобороны, командование РФ увеличило количество офицеров оккупационной разведки на Донбассе.