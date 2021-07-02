Розвідка попереджає про можливі диверсії з боку бойовиків на Донбасі

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На Донбасі кадрові російські офіцери оглядають місцевість на передовий, а окупанти активізують підготовку до диверсій

Як пише RegioNews, про це на брифінгу заявила речник Міністерства оборони Марія Сальник.

Повідомляється, що російське командування посилює підготовку до застосування формувань окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

"Протягом цього тижня спостерігається активізація підготовки до проведення диверсійно-розвідувальних заходів. На передових позиціях окупантів збільшилася присутність особового складу розвідувальних і саперних підрозділів. Зросла кількість випадків проведення рекогносцировки місцевості російськими кадровими офіцерами Південного військового округу ЗС РФ", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 1 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 26 порушень режиму припинення вогню.