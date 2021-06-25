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На Донбасі бойовики били із заборонених озброєнь і гранатометів, є поранений
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25 червня 2021, 15:50 13

Командування РФ збільшило кількість офіцерів окупаційної розвідки на Донбасі, - Міноборони

25 червня 2021, 15:50 13
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Фото з відкритих джерел
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Окупаційні війська збільшили інтенсивність застосування диверсійно-розвідувальних груп на Донбасі

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони, передає RegioNews.

Командування ЗС РФ продовжує заходи з дестабілізації обстановки вздовж лінії зіткнення та підтримання напруженого стану в суспільстві на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, російські окупаційні війська збільшили інтенсивність застосування диверсійно-розвідувальних груп, сформованих переважно з кадрових офіцерів ЗС РФ.

Кожна така група включає снайперів, озброєних снайперськими гвинтівками калібру 12,7 мм, обладнаними приладами нічного бачення та безшумної стрільби для здійснення провокаційних обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил з метою відкриття вогню у відповідь, - йдеться в повідомленні.

Водночас окупанти нарощують бойові спроможності оперативного угруповання російських окупаційних військ.

Так, у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК триває другий етап зборів з військовозобов’язаними запасу (22-26 червня 2021). Заняття проводяться на полігонах "Центральный-1”, "Южный”, "Восточный”, "Славный”, "Передовой”, "Удалой”, "Приморский”.

Як повідомлялося, упродовж доби на Донбасі бойовики били із заборонених озброєнь і гранатометів, є поранений. Протягом минулої доби, 24 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню.

Також учора стало відомо, що на окуповані території не пускають інспекторів МАГАТЕ. Українська делегація в ТКГ заявила про чергове свідоме порушення Росією домовленостей - інспекторам МАГАТЕ блокують доступ до ядерного матеріалу на тимчасово окупованих територіях.

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