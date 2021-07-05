Разумков підписав закон щодо скасування штрафів за порушення виїзду з ОРДЛО
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон щодо скасування штрафів за порушення порядку в'їзду/виїзду з ОРДЛО
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Верховної Ради.
Документ передбачає, що до громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, на період дії карантину або на час блокування діяльності контрольних пунктів в'їзду/виїзду.
Наголошується, що не застосовується адміністративна відповідальність за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї, якщо такі порушення настали з підстав гуманітарного характеру, що визначені Кабміном.
Нагадаємо, усередині червня для мешканців ОРДЛО та Криму скасували самоізоляцію та COVID-тести.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Від Чернігова до Британії. Як Міноборони прославилося жіночими підборами
Тактика чи зрада: чому закарпатські "слуги народу" пішли проти Зеленського