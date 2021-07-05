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05 липня 2021, 14:58 556

Разумков підписав закон щодо скасування штрафів за порушення виїзду з ОРДЛО

05 липня 2021, 14:58 556
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон щодо скасування штрафів за порушення порядку в'їзду/виїзду з ОРДЛО

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

Документ передбачає, що до громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, на період дії карантину або на час блокування діяльності контрольних пунктів в'їзду/виїзду.

Наголошується, що не застосовується адміністративна відповідальність за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї, якщо такі порушення настали з підстав гуманітарного характеру, що визначені Кабміном.

Нагадаємо, усередині червня для мешканців ОРДЛО та Криму скасували самоізоляцію та COVID-тести.

ОРДЛО бойовики Верховна Рада окупанти Дмитро Разумков

 
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