Доба на Донбасі: дев'ять порушень, один загиблий та троє травмованих бійців ООС

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 5 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, поблизу Авдіївки, Причепилівки, Кримського та Пісків бойовики обстрілювали позиції ООС з великокаліберних кулеметів. Поблизу Чермалика окупанти здійснили обстріл українських позицій з протитанкового ракетного комплексу.

Біля Новотошківського бойовики обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї. Неподалік Новозванівки ворожі війська відкривали вогонь з гранатометів різних систем.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям", - повідомили в штабі.

Також повідомляється, що троє військових отримали поранення. Воїнів доправлено до лікувального закладу.

Станом на 7 годину ранку, 6 липня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Донбасі було зафіксовано три обстріли позицій українських захисників з боку збройних формувань Російської Федерації.