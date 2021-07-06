Доба на Донбасі: дев'ять порушень, один загиблий та троє травмованих бійців ООС
Протягом минулої доби, 5 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню
Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.
Так, поблизу Авдіївки, Причепилівки, Кримського та Пісків бойовики обстрілювали позиції ООС з великокаліберних кулеметів. Поблизу Чермалика окупанти здійснили обстріл українських позицій з протитанкового ракетного комплексу.
Біля Новотошківського бойовики обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї. Неподалік Новозванівки ворожі війська відкривали вогонь з гранатометів різних систем.
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям", - повідомили в штабі.
Також повідомляється, що троє військових отримали поранення. Воїнів доправлено до лікувального закладу.
Станом на 7 годину ранку, 6 липня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Донбасі було зафіксовано три обстріли позицій українських захисників з боку збройних формувань Російської Федерації.