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Доба на Донбасі: дев'ять порушень, один загиблий та троє травмованих бійців ООС
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06 липня 2021, 08:11 44

Доба на Донбасі: дев'ять порушень, один загиблий та троє травмованих бійців ООС

06 липня 2021, 08:11 44
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 5 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, поблизу Авдіївки, Причепилівки, Кримського та Пісків бойовики обстрілювали позиції ООС з великокаліберних кулеметів. Поблизу Чермалика окупанти здійснили обстріл українських позицій з протитанкового ракетного комплексу.

Біля Новотошківського бойовики обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї. Неподалік Новозванівки ворожі війська відкривали вогонь з гранатометів різних систем.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям", - повідомили в штабі.

Також повідомляється, що троє військових отримали поранення. Воїнів доправлено до лікувального закладу.

Станом на 7 годину ранку, 6 липня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Донбасі було зафіксовано три обстріли позицій українських захисників з боку збройних формувань Російської Федерації.

Донбас ООС війна обстріл військова техніка

 
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