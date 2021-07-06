Вертоліт з трьома українцями впав у озеро в Польщі

Фото rmf24.pl

У Польщі вертоліт впав на озеро Талти у Вармінсько-Мазурському воєводстві. В результаті постраждали три людини - всі громадяни України

Як передає RegioNews, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Інформацію про подію рятувальники отримали о 9:26.

Незабаром після зльоту у вертольота почалися проблеми з двигуном. Поступово він почав опускатися, поки не впав у воду. В результаті він повністю затонув.

У воді опинилися три людини. Туристи, що проходять на катері, підібрали постраждалих. Потім пасажирів вертольота доставили в лікарню, - пише видання.

Відомо, що на вертольоті літали громадяни України, які проживали в Польщі.

Найбільше постраждала жінка, яку доставили в лікарню в Гіжицько з травмою хребта. Її 17-річна дочка, теж з пошкодженим хребтом, була доставлена в Ольштин на вертольоті польської медичної авіації.

Як повідомлялося, 3 липня у Польщі сталось чергове ДТП з українцями: четверо осіб постраждали.

Раніше, 6 березня, у Польщі автобус з українцями потрапив в ДТП: багато загиблих і травмованих. 22 березня у Польщі в ДТП потрапив ще один автобус з українцями. Аварія сталася на тому ж місці, де 6 березня розбився попередній автобус з українцями.