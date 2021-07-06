12:01  06 липня
На Київщині сім центрів масової вакцинації будуть працювати щодня
09:41  06 липня
Через отруєння на Вінниччині до лікарні потрапили 17 людей
08:11  06 липня
Доба на Донбасі: дев'ять порушень, один загиблий та троє травмованих бійців ООС
UA | RU
UA | RU
06 липня 2021, 15:15 799

Вертоліт з трьома українцями впав у озеро в Польщі

06 липня 2021, 15:15 799
Читайте также на русском языке
Фото rmf24.pl
Читайте также
на русском языке

У Польщі вертоліт впав на озеро Талти у Вармінсько-Мазурському воєводстві. В результаті постраждали три людини - всі громадяни України

Як передає RegioNews, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Інформацію про подію рятувальники отримали о 9:26.

Незабаром після зльоту у вертольота почалися проблеми з двигуном. Поступово він почав опускатися, поки не впав у воду. В результаті він повністю затонув.

У воді опинилися три людини. Туристи, що проходять на катері, підібрали постраждалих. Потім пасажирів вертольота доставили в лікарню, - пише видання.

Відомо, що на вертольоті літали громадяни України, які проживали в Польщі.

Найбільше постраждала жінка, яку доставили в лікарню в Гіжицько з травмою хребта. Її 17-річна дочка, теж з пошкодженим хребтом, була доставлена в Ольштин на вертольоті польської медичної авіації.

Як повідомлялося, 3 липня у Польщі сталось чергове ДТП з українцями: четверо осіб постраждали.

Раніше, 6 березня, у Польщі автобус з українцями потрапив в ДТП: багато загиблих і травмованих. 22 березня у Польщі в ДТП потрапив ще один автобус з українцями. Аварія сталася на тому ж місці, де 6 березня розбився попередній автобус з українцями.

ушпиталення Польща аварія вертоліт потерпілі

Через отруєння на Вінниччині до лікарні потрапили 17 людей
06 липня 2021, 09:41
На Одещині масштабне знеструмлення через аварію на електростанції в Молдові
05 липня 2021, 18:54
Є загроза руйнування лабіринтів Ближніх печер Києво-Печерської лаври, що може призвести до жертв - УПЦ (МП)
05 липня 2021, 16:03
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Спроба номер три: чи зможе франківський мер Марцінків зрушити з місця легендарний довгобуд
Від Чернігова до Британії. Як Міноборони прославилося жіночими підборами
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Михайло Басараб
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua