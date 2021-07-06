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06 липня 2021, 09:41 343

Через отруєння на Вінниччині до лікарні потрапили 17 людей

06 липня 2021, 09:41 343
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Фото: з відкритих джерел
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В одному із сіл Вінницької області із діагнозом "гострий ентероколіт" до лікарні потрапили 17 людей після відвідування ресторану

Як передає RegioNews, про це повідомили у ДСНС.

З 3 по 5 липня до лікарень Вінниці з попереднім діагнозом "гострий ентероколіт" доправлено 17 осіб, які 3 липня вживали їжу в ресторані у селі Майдан Чапельський Вінницького району", - йдеться у повідомленні.

Наразі фахівцями служби проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

За даними місцевих ЗМІ, в закладі святкували випускний школярі.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті шістьох неповнолітніх госпіталізували з харчовим отруєнням.

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