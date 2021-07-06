Вертолет с тремя украинцами упал в озеро в Польше

Фото rmf24.pl

В Польше вертолет упал на озеро Талты в Варминско-Мазурском воеводстве. В результате пострадали три человека - все граждане Украины

Как передает RegioNews, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Информацию о происшествии спасатели получили в 9:26.

Вскоре после взлета у вертолета начались проблемы с двигателем. Постепенно он начал опускаться, пока не упал в воду. В результате он полностью затонул.

В воде оказались три человека. Туристы, проходящие на катере, подобрали пострадавших. Затем пассажиров вертолета доставили в больницу, - пишет издание.

Известно, что на вертолете летали граждане Украины, проживавшие в Польше.

Больше всего пострадала женщина, которую доставили в больницу в Гижицко с травмой позвоночника. Ее 17-летняя дочь, тоже с поврежденным позвоночником, была доставлена в Ольштын на вертолете польской медицинской авиации.

Как сообщалось, 3 июля в Польше произошло очередное ДТП с украинцами: четыре человека пострадали.

Ранее, 6 марта, в Польше автобус с украинцами попал в ДТП: много погибших и травмированных. 22 марта в Польше в ДТП попал еще один автобус с украинцами. Авария произошла на том же месте, где 6 марта разбился предыдущий автобус с украинцами.