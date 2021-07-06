12:01  06 июля
На Киевщине семь центров массовой вакцинации будут работать ежедневно
09:41  06 июля
Из-за отравления в Винницкой области в больницу попали 17 человек
08:11  06 июля
Сутки на Донбассе: девять нарушений, один погибший и трое травмированных бойцов ООС
UA | RU
UA | RU
06 июля 2021, 15:15 746

Вертолет с тремя украинцами упал в озеро в Польше

06 июля 2021, 15:15 746
Читайте також українською мовою
Фото rmf24.pl
Читайте також
українською мовою

В Польше вертолет упал на озеро Талты в Варминско-Мазурском воеводстве. В результате пострадали три человека - все граждане Украины

Как передает RegioNews, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Информацию о происшествии спасатели получили в 9:26.

Вскоре после взлета у вертолета начались проблемы с двигателем. Постепенно он начал опускаться, пока не упал в воду. В результате он полностью затонул.

В воде оказались три человека. Туристы, проходящие на катере, подобрали пострадавших. Затем пассажиров вертолета доставили в больницу, - пишет издание.

Известно, что на вертолете летали граждане Украины, проживавшие в Польше.

Больше всего пострадала женщина, которую доставили в больницу в Гижицко с травмой позвоночника. Ее 17-летняя дочь, тоже с поврежденным позвоночником, была доставлена в Ольштын на вертолете польской медицинской авиации.

Как сообщалось, 3 июля в Польше произошло очередное ДТП с украинцами: четыре человека пострадали.

Ранее, 6 марта, в Польше автобус с украинцами попал в ДТП: много погибших и травмированных. 22 марта в Польше в ДТП попал еще один автобус с украинцами. Авария произошла на том же месте, где 6 марта разбился предыдущий автобус с украинцами.

госпитализация Польша авария вертолет потерпевшие

Из-за отравления в Винницкой области в больницу попали 17 человек
06 июля 2021, 09:41
В Одесской области масштабное обесточивание из-за аварии на электростанции в Молдове
05 июля 2021, 18:54
Есть угроза разрушения лабиринтов Ближних пещер Киево-Печерской лавры, что может привести к жертвам - УПЦ (МП)
05 июля 2021, 16:03
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Попытка номер три: сможет ли франковский мэр Марцинкив сдвинуть с места легендарный долгострой
От Чернигова до Британии. Как Минобороны прославилось женскими каблуками
Все публикации »
Владимир Фесенко
Михаил Басараб
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram