08:52  05 липня
COVID в Україні: за добу виявили 244 нових випадків
09:41  05 липня
Негода в Україні: без світла залишилось майже 30 населених пунктів
18:06  05 липня
Бойовики на Донбасі почали менше стріляти: всього три порушення режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
05 липня 2021, 18:54 69

На Одещині масштабне знеструмлення через аварію на електростанції в Молдові

05 липня 2021, 18:54 69
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, близько о 13:38, більше ніж 100 населених пунктів Одеської області було знеструмленно. Причиною стала аварія на Молдовській державній районній електростанції

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеської області, передає RegioNews.

Як зазначає компанія, молдовська електростанція живить підстанції України "Роздільна" та "Кучургани". Внаслідок аварійного відключення лінії 110 кВ, 96 та частково 47 населених пунктів Роздільнянського та Одеського районів були знеструмлені.

Електропостачення сподіваються відновити після усунення несправностей на молдовській електричній станції.

Як повідомлялося, сьогодні вранці через негоду в Україні без світла залишилось майже 30 населених пунктів. Через сильні грози та пориви вітру без електроенергії в Україні залишилися 29 населених пунктів у чотирьох областях.

аварія електрика Одеська область Молдова електростанція

Є загроза руйнування лабіринтів Ближніх печер Києво-Печерської лаври, що може призвести до жертв - УПЦ (МП)
05 липня 2021, 16:03
На Бердянській косі знеструмило 110 баз відпочинку - ДСНС
05 липня 2021, 10:21
У Запоріжжі відбулось відключення електроенергії у лікарні із COVID-хворими
03 липня 2021, 18:46
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Від Чернігова до Британії. Як Міноборони прославилося жіночими підборами
Тактика чи зрада: чому закарпатські "слуги народу" пішли проти Зеленського
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Михайло Басараб
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua