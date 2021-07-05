На Одещині масштабне знеструмлення через аварію на електростанції в Молдові

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Сьогодні, близько о 13:38, більше ніж 100 населених пунктів Одеської області було знеструмленно. Причиною стала аварія на Молдовській державній районній електростанції

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеської області, передає RegioNews.

Як зазначає компанія, молдовська електростанція живить підстанції України "Роздільна" та "Кучургани". Внаслідок аварійного відключення лінії 110 кВ, 96 та частково 47 населених пунктів Роздільнянського та Одеського районів були знеструмлені.

Електропостачення сподіваються відновити після усунення несправностей на молдовській електричній станції.

Як повідомлялося, сьогодні вранці через негоду в Україні без світла залишилось майже 30 населених пунктів. Через сильні грози та пориви вітру без електроенергії в Україні залишилися 29 населених пунктів у чотирьох областях.