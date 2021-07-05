У Вишгороді на Київщині затримали чоловіка, який вчинив стрілянину
Поліцейські встановлюють обставини стрілянини біля адміністративної будівлі у Вишгороді Київської області в понеділок, 5 липня
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Сьогодні, 5 липня, в місті Вишгороді перед адміністративною будівлею чоловік здійснив постріли із предмету, схожого на зброю. Крім того, правопорушник при собі мав саморобну холодну зброю у вигляді короткого меча, - йдеться в повідомленні.
На місці події працює слідчо-оперативна група. Чоловіка затримали. Встановлюють усі обставини події.
За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.
Як повідомлялося, учора в Черкасах двоє іноземців посварилися та влаштували стрілянину.
У суботу в Запоріжжі в ресторані застрелили чоловіка.
На Тернопільщині поліцейські в супермаркеті застосували силу до покупця, який відмовився вдягати маскуВсі новини »
05 липня 2021, 17:52Патрульних, які зупинили нардепа Брагара, відсторонили
05 липня 2021, 16:49На Одещині затримали підозрюваного у вбивстві заробітчанина зі Львівщини
05 липня 2021, 15:31
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Від Чернігова до Британії. Як Міноборони прославилося жіночими підборами
Тактика чи зрада: чому закарпатські "слуги народу" пішли проти Зеленського