У Вишгороді на Київщині затримали чоловіка, який вчинив стрілянину

Фото поліції Київської області

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини біля адміністративної будівлі у Вишгороді Київської області в понеділок, 5 липня

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Сьогодні, 5 липня, в місті Вишгороді перед адміністративною будівлею чоловік здійснив постріли із предмету, схожого на зброю. Крім того, правопорушник при собі мав саморобну холодну зброю у вигляді короткого меча, - йдеться в повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Чоловіка затримали. Встановлюють усі обставини події.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, учора в Черкасах двоє іноземців посварилися та влаштували стрілянину.

У суботу в Запоріжжі в ресторані застрелили чоловіка.