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05 липня 2021, 17:52 33

На Тернопільщині поліцейські в супермаркеті застосували силу до покупця, який відмовився вдягати маску

05 липня 2021, 17:52 33
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Фото: скріншот з відео конфлікту
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У Чорткові в супермаркеті “АТБ” повалили на землю чоловіка, який відмовився одягнути маску

Про це пише тернопільське видання "Реально", передає RegioNews.

Чоловік відмовився одягнути маску на вимогу правоохоронця, бо нібито постанова Кабміну має рекомендаційний характер. Патрульні переслідували чоловіка в магазині, не давали йому здійснити покупки.

Коли патрульні намагалися затримати чоловіка, інші покупці почали обурюватись: мовляв, там, де треба поліції, то її нема.

Чоловік повторював, що не буде одягати маску, бо постанови Кабміну мають для громадян рекомендаційний характер.

Як повідомлялося, патрульних, які зупинили нардепа Брагара, відсторонили. Патрульні поліцейські, які 3 липня зупинили у Києві автівку народного депутата від "Слуги народу" Євгена Брагара, та їхні безпосередні керівники відсторонені від виконання службових обов'язків.

Також 17 березня в Житомирі суд визнав антиконституційним дотримання маскового режиму в транспорті. Суд прийшов до висновку, що п. 1 та п. 10 постанови КМУ №641 суперечать низці статей Основного закону.

Раніше, 11 листопада 2020-го КСУ відкрив провадження через "штраф Зеленського" за відвідання кафе без маски. Суддів попросили розтлумачити можливість накладання штрафу на президента.

поліція затримання магазин маски Тернопільська область

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