У Запоріжжі в ресторані застрелили чоловіка
У центрі Запоріжжя в ресторані сталася стрілянина, внаслідок чого один чоловік від отриманих травм загинув
Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Запорізькій області, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".
Зазначається, що 4 липня до відділу поліції №1 надійшло повідомлення про те, що в приміщенні ресторану, по вулиці Маяковського, невідома особа спричинила поранення (можливо з травматичного пістолета) в область грудної клітини місцевому мешканцю 1991 р.н.. Від отриманих травм чоловік помер.
Поліція порушила кримінальну справу за ч.1 ст.115 ККУ.
Нагадаємо, нещодавно на Львівщині посеред дороги сталася стрілянина.
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