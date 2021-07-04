У Запоріжжі в ресторані застрелили чоловіка

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У центрі Запоріжжя в ресторані сталася стрілянина, внаслідок чого один чоловік від отриманих травм загинув

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Запорізькій області, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

Зазначається, що 4 липня до відділу поліції №1 надійшло повідомлення про те, що в приміщенні ресторану, по вулиці Маяковського, невідома особа спричинила поранення (можливо з травматичного пістолета) в область грудної клітини місцевому мешканцю 1991 р.н.. Від отриманих травм чоловік помер.

Поліція порушила кримінальну справу за ч.1 ст.115 ККУ.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині посеред дороги сталася стрілянина.