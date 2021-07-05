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05 липня 2021, 09:59 351

У Черкасах двоє іноземців посварилися та влаштували стрілянину

05 липня 2021, 09:59 351
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Фото: Нацполіція
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В неділю, 4 липня, у Черкасах між двома чоловіками стався конфлікт, який переріс у стрілянину

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Черкаської області.

Так, повідомлення про стрілянину на вулиці Самійла Кішки правоохоронці отримали близько 21:10. На місце події виїхали патрулі поліції, слідчо-оперативна група поліції й представники інших служб.

За попередньою інформацією, між двома іноземцями стався конфлікт. В результаті стрілянини постраждалих немає. На місці події поліцейські затримали чоловіка зі зброєю.

Наразі правоохоронці з'ясовують деталі конфлікту, зокрема, проводять перевірку щодо законності отримання дозволу, придбання, зберігання і носіння зброї. Крім того, міграційна служба перевіряє законність перебування осіб в Україні.

Нагадаємо, раніше в центрі Запоріжжя в ресторані сталася стрілянина, внаслідок чого один чоловік від отриманих травм загинув.

стрілянина Черкаси поліція конфлікт пістолет

 
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