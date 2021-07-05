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05 июля 2021, 18:31 8

В Вышгороде на Киевщине задержали мужчину, устроившего стрельбу

05 июля 2021, 18:31 8
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Фото полиции Киевской области
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Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы возле административного здания в Вышгороде Киевской области в понедельник, 5 июля

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Сегодня, 5 июля, в городе Вышгороде перед административным зданием мужчина произвел выстрелы из предмета, похожего на оружие. Кроме того, правонарушитель при себе имел самодельное холодное оружие в виде короткого меча, - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Мужчину задержали. Устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, вчера в Черкассах двое иностранцев поссорились и устроили стрельбу.

В субботу в Запорожье в ресторане застрелили мужчину.

стрельба полиция задержание Киевская область Вышгород

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