В Вышгороде на Киевщине задержали мужчину, устроившего стрельбу

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Сегодня, 5 июля, в городе Вышгороде перед административным зданием мужчина произвел выстрелы из предмета, похожего на оружие. Кроме того, правонарушитель при себе имел самодельное холодное оружие в виде короткого меча, - говорится в сообщении.