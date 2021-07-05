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05 липня 2021, 15:31 59

На Одещині затримали підозрюваного у вбивстві заробітчанина зі Львівщини

05 липня 2021, 15:31 59
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Фото: з відкритих джерел
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В одному з курортних селищ Одещини поліцейські затримали 23-річного жителя Сум за підозрою у скоєнні вбивства заробітчанина зі Львівщини

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні поліції Одеської області.

В Затоці зловмисник вдарив кілька разів ножем 48-річного чоловіка, який приїхав на заробітки з Львівської області, і втік, прихопивши з собою його сумку з речами", - йдеться у повідомленні.

Працівники крамниці, біля якої все сталося, викликали "швидку", але врятувати життя потерпілому не вдалося.

Правоохоронці затримали чоловіка, не давши йому втекти із селища, де він відпочивав з сім’єю, та зібрали речові докази (викрадені речі вбитого та ніж), яких він намагався позбутися.

Чоловіку оголошено підозру в умисному вбивстві. За скоєне йому загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що на Рівненщині 17-річний хлопець вбив листоношу.

Одеська область відпочинок убивство смерть поліція

 
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