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01 липня 2021, 14:21 118

Прокуратура взялася за чиновника з Тернопільської ОДА. Підозрюють у махінаціях на будівництві водної арени

01 липня 2021, 14:21 118
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Одного з чиновників Тернопільської облдержадміністрації судитимуть через завищення вартості будівництва одного з об'єктів, який фінансувався за рахунок бюджетних коштів

Про це повідомляти прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Зокрема, Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо інспектора відділу управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації, який не перевірив акти робіт з будівництва гідротехнічних споруд, через що завищено їх вартість (ч. 1 ст. 367 КК України).

Слідством встановлено, що між управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації та одним з товариств з обмеженою відповідальністю укладено договір підряду щодо будівництва гідротехнічних споруд веслувального каналу з інфраструктурою "Водна арена "Тернопіль".

Під час будівництва каналу підрядник у актах приймання-передачі виконаних робіт за червень, серпень, вересень 2020 року вказав неправдиві дані щодо обсягу виконаної роботи, а інспектор з технічного нагляду належно не перевірив дані, зазначені в документах. На підставі підписаних актів управлінням ОДА підряднику були перераховані кошти, якими товариство розпорядилось на власний розсуд.
Через неправомірні дії особи бюджету спричинено збитків на суму майже 160 тис грн.

Нагадаємо, у Тернополі правоохоронці викрили групу місцевих жителів, які виготовляли фальшиві довідки з результатами ПЛР-тестів на замовлення туристичних агентств.

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