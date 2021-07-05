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05 июля 2021, 17:52 28

На Тернопольщине полицейские в супермаркете применили силу к покупателю, который отказался надевать маску

05 июля 2021, 17:52 28
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Фото: скриншот с видео конфликта
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В Черткове в супермаркете "АТБ" повалили на землю мужчину, который отказался надеть маску

Об этом пишет Тернопольское издание "Реально", передает RegioNews.

Мужчина отказался надеть маску по требованию правоохранителя, потому что якобы постановление Кабмина носит рекомендательный характер. Патрульные преследовали мужчину в магазине, не давали ему совершить покупки.

Когда патрульные пытались задержать мужчину, другие покупатели начали возмущаться: мол, там, где нужна полиция, то ее нет.

Мужчина повторял, что не будет надевать маску, потому что постановления Кабмина имеют для граждан рекомендательный характер.

Как сообщалось, патрульных, которые остановили нардепа Брагара, отстранили. Патрульные полицейские, которые 3 июля остановили в Киеве машину народного депутата от "Слуги народа" Евгения Брагара, и их непосредственные руководители отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Также 17 марта в Житомире суд признал антиконституционным соблюдение масочного режима в транспорте. Суд пришел к выводу, что п.1 и п.10 постановления КМУ №641 противоречат ряду статей Основного закона.

Ранее, 11 ноября 2020-го КСУ открыл производство из-за "штрафа Зеленского" за посещение кафе без маски. Судей попросили разъяснить возможность наложения штрафа на президента.

полиция задержание магазин маски Тернопольская область

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