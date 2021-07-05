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05 липня 2021, 08:29 1279

В поліції перевірять дії патрульних, які відправили нардепа від "Слуги народу" до нарколога

05 липня 2021, 08:29 1279
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Фото: з відкритих джерел
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В патрульній поліції України призначено службове розслідування щодо обставин зупинки автомобіля нардепа від "Слуги народу" Євгенія Брагара

Як передає RegioNews, про це повідомили у Патрульній поліції України.

За інформацією правоохоронців, співробітники патрульної поліції зупинили авто "Toyota" під керуванням народного депутата України. Поліцейські запідозрили, що народний депутат, імовірно, порушує вимоги ст.130 КУпАП, тож його направили на освідування.

Згодом народний депутат у соціальній мережі заявив про порушення з боку патрульних поліцейських.

За фактом публікації народного депутата призначено службове розслідування, під час якого буде надана оцінка усім діям і обставинам", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 липня поліція зупинила авто Toyota Camry, водієм якого виявився народний депутат від "Слуги народу" Євгеній Брагар.

Раніше нардеп від "Слуги народу" Брагар висловився за легалізацію марихуани.

наркотики розслідування Слуга народа поліція авто

 
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