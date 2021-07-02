У жилому районі Києва горів супермаркет "Сільпо"

Фото: ДСНС

На бульварі Кольцова у Святошинському районі Києва горів супермаркет мережі "Сільпо". Рятувальникам довелось евакуювати персонал та відвідувачів магазину

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Так, сигнал про пожежу надійшов до столичного управління ДСНС близько 19:30. На місце події були відправлені рятувальники найближчих підрозділів. Після прибуття пожежники виявили палаючу прибудову до супермаркету. Існувала загроза поширення вогню на всю будівлю магазину.

Пожежники вивели із приміщень магазину відвідувачів та співробітників супермаркету. Пожежу було локалізовано о 19:38 на площі 20 квадратних метрів, а о 20:07 - повністю ліквідовано.

З пожежею боролися 15 осіб особового складу із залученням 3 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, 30 червня у Мукачеві Закарпатської області горів мотель "Водолій".