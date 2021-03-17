В Житомирі суд визнав антиконституційним дотримання маскового режиму в транспорті

Суд прийшов до висновку, що п. 1 та п. 10 постанови КМУ №641 суперечать низці статей Основного закону

Суд прийшов до висновку, що п. 1 та п. 10 постанови КМУ №641 суперечать низці статей Основного закону

Рixabay

Про це йдеться в рішенні суду, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень, пише RegioNews.

Суд встановив, що 23 листопада 2020 року чоловік зайшов без маски в житомирський автобус на площі Корольова 4/2.

На думку правоохоронців, такими діями він порушив вимоги п. 1, п. 10 постанови Кабміну №641 від 22.07.2020, а значить, скоїв адмінправопорушення, передбачене ст. 44-3 КУпАП

Адвокат підсудного надав суду письмові заперечення, згідно з якими, при розгляді справи, було заявлено, що співробітники поліції, які складали протокол, на суд не з'явилися.

Крім того, адвокат наполягав, що протокол у відношенні його підзахисного не має юридичної сили, "оскільки п. 1, п. 10 постанови КМУ від 22 липня 2020 № 641 обмежують конституційні права і свободи громадян, суперечать ст. 1,3,6,8,19 64 Конституції України"

У зв'язку з цим він попросив провадження стосовно підзахисного припинити "у зв'язку з відсутністю в його діях складу адміністративного порушення".

Суд погодився, що відповідно до ст. 8 Основного закону, Конституція має найвищу юридичну силу, а її норми є нормами прямої дії, а значить у винесенні рішень суд має ґрунтуватися на Конституції, а також на чинному законодавстві, яке не суперечить їй.

Суд прийшов до висновку, що п. 1 та п. 10 постанови КМУ №641 суперечать низці статей Основного закону.

"Суд вважає, що п. 1, п. 10 постанови КМУ від 22 липня 2020 №641 обмежують конституційні права і свободи громадянина, суперечать статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України, а тому такий нормативно-правовий акт в частині відповідних обмежень не підлягає застосуванню судом при вирішенні справи про адміністративне правопорушення", - аргументував суддя.

На думку суду, порушення особою правил карантину, які встановлені неконституційним способом, не є підставою для настання адміністративної відповідальності.

У підсумку суд закрив провадження щодо особи через відсутність у його діях складу адмінпорушення.

Нагадаємо, на Харківщині посилять карантин і обмежать роботу транспорту.