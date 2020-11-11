КСУ відкрив провадження через "штраф Зеленського" за відвідання кафе без маски
Конституційний суд України просять офіційно розтлумачити положення Конституції щодо можливого притягнення президента України до адміністративної відповідальності через порушення карантинних обмежень під час відвідання кафе у Хмельницькому.
Як передає RegioNews, про це йдеться у відповіді КСУ на запит "Радіо свобода".
Ухвалою Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного суду України від 22 жовтня 2020 року №231-3(І)/2020 відкрито конституційне провадження в цій справі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 18 вересня Верховний суд вирішив звернутися до Конституційного суду України, щоб той роз'яснив, чи можна притягати президента до адміністративної відповідальності. Справа стосується, в тому числі відвідин Володимиром Зеленським кафе в Хмельницькому, коли діяв жорсткий карантин.
Відомо, що 3 червня Зеленський випив кави в ресторані в Хмельницькому, сидячи за одним столом з ще 5 особами. Тоді глава держави заявив, що готовий сплатити штраф, якщо щось порушив.
19 червня суд не зміг оштрафувати Зеленського за каву в Хмельницькому, оскільки президент є недоторканною особою.