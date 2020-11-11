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11 листопада 2020, 10:22 99

КСУ відкрив провадження через "штраф Зеленського" за відвідання кафе без маски

11 листопада 2020, 10:22 99
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Суддів попросили розтлумачити можливість накладання штрафу на президента
Суддів попросили розтлумачити можливість накладання штрафу на президента
Фото: з відкритих джерел
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Конституційний суд України просять офіційно розтлумачити положення Конституції щодо можливого притягнення президента України до адміністративної відповідальності через порушення карантинних обмежень під час відвідання кафе у Хмельницькому.

Як передає RegioNews, про це йдеться у відповіді КСУ на запит "Радіо свобода".

Ухвалою Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного суду України від 22 жовтня 2020 року №231-3(І)/2020 відкрито конституційне провадження в цій справі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 вересня Верховний суд вирішив звернутися до Конституційного суду України, щоб той роз'яснив, чи можна притягати президента до адміністративної відповідальності. Справа стосується, в тому числі відвідин Володимиром Зеленським кафе в Хмельницькому, коли діяв жорсткий карантин.

Відомо, що 3 червня Зеленський випив кави в ресторані в Хмельницькому, сидячи за одним столом з ще 5 особами. Тоді глава держави заявив, що готовий сплатити штраф, якщо щось порушив.

19 червня суд не зміг оштрафувати Зеленського за каву в Хмельницькому, оскільки президент є недоторканною особою.

суд Володимир Зеленський президент штраф КСУ
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