У "Борисполі” виявили контрабандні діаманти вартістю 1 млн грн
У київському аеропорту "Бориспіль" під час оформлення рейсу "Тель-Авів-Київ" прикордонники в багажі одного із пасажирів виявили партію діамантів вартістю близько 1 млн грн
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, передає RegioNews.
Коштовне каміння іноземець перевозив із порушенням українського законодавства.
У різних місцях ручної поклажі громадянина Ізраїлю, 1962 року народження, правоохоронці виявили браслет із білого золота і кільце, прикрашені діамантами, а також два діаманти жовтого кольору із сертифікатами "GIA" загальною вагою 2.21 карата", - йдеться в повідомленні.
За попередньою оцінкою, вартість дорогоцінного каміння становить близько 1 млн грн.
За результатами огляду складено протокол про порушення митних правил за статтею 471 Митного кодексу України", - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що столичні митники вилучили понад 60 діамантів у міжнародному поштовому відправленні.