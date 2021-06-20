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20 червня 2021, 19:00 162

У "Борисполі” виявили контрабандні діаманти вартістю 1 млн грн

20 червня 2021, 19:00 162
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Фото: із відкритих джерел
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У київському аеропорту "Бориспіль" під час оформлення рейсу "Тель-Авів-Київ" прикордонники в багажі одного із пасажирів виявили партію діамантів вартістю близько 1 млн грн

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, передає RegioNews.

Коштовне каміння іноземець перевозив із порушенням українського законодавства.

У різних місцях ручної поклажі громадянина Ізраїлю, 1962 року народження, правоохоронці виявили браслет із білого золота і кільце, прикрашені діамантами, а також два діаманти жовтого кольору із сертифікатами "GIA" загальною вагою 2.21 карата", - йдеться в повідомленні.

За попередньою оцінкою, вартість дорогоцінного каміння становить близько 1 млн грн.

За результатами огляду складено протокол про порушення митних правил за статтею 471 Митного кодексу України", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що столичні митники вилучили понад 60 діамантів у міжнародному поштовому відправленні.

Київ прикордонники контрабанда Ізраїль Бориспіль

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