У Карпатах прикордонники знайшли майже 5 тис. пачок контрабандних сигарет

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну прикордонну службу.

Попереджувальні постріли правоохоронців Чернівецького загону не зупиняють буковинських "верблюдів", які хочуть легкого прибутку.

У першому випадку незаконне переміщення партії сигарет через кордон зупинили бійці відділу "Фальків". Під час патрулювання кордону з Румунією, прикордонний наряд у вечірніх сутінках виявив групу невідомих осіб, які з пакунками підіймалися в гори. При спробі їх затримати, незнайомці скинули з себе ноші та вдалися до втечі, незважаючи на попереджувальний вогонь з автомата. На місці прикордонники виявили три пакунки (6 ящиків), наповнені безакцизними тютюновими виробами. Усього правоохоронці нарахували 3000 пачок сигарет.

Згодом, вже дещо більшу партію контрабандного курива, вдалося "зловити" на ділянці відділу "Селятин". З настанням темряви наряд виявив "сигаретний караван" з кількох невідомих, які теж вирішили, що краще позбутися товару, аніж мати проблеми із законом. Попереджувальні постріли на контрабандистів також не подіяли. Як було встановлено згодом, до Румунії "верблюди" намагалися незаконно доправити майже 10 ящиків безакцизних сигарет, а це – 4800 пачок.

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