У Чорнобилі зловили іноземців-сталкерів

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На території Чорнобильської зони затримали двох іноземців, які незаконно проникли туди, минаючи пункти пропуску

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну прикордонну службу.

Зокрема, реалізовуючи завчасно надану інформацію від прикордонників відділу "Іванків" Житомирського загону, правоохоронці неподалік відселеного міста Прип’ять виявили двох іноземців.

Громадяни Німеччини та Польщі незаконно, поза контрольними постами, проникли на заборонену територію з метою екстремального туризму та відпочинку. Як з’ясувалося згодом, на територію України чоловіки прибули через найбільші "авіаційні ворота" нашої держави – пункт пропуску "Бориспіль".

Наразі співробітники поліції на іноземців склали протоколи за порушення вимог ст. 46-1 КУпАП "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення" рішення по яким прийматиме суд.

Вирішується питання, щодо скорочення терміну перебування громадянам ЄС на території України.

Співробітники Держприкордонслужби України спільно з Нацполіцією продовжують здійснювати комплекс заходів щодо виявлення в зоні ЧАЕС порушників вимог режиму радіаційної безпеки.

Нагадаємо, прикордонники затримали літак, який незаконно залетів з Румунії та приземлився біля Бердичева на Житомирщині.