08:51  17 червня
В Україні за добу виявили 1188 нових хворих COVID-19
08:26  17 червня
У центрах масової вакцинації Києва, Дніпра та Одеси змінився графік роботи
08:09  17 червня
На Донбасі стріляли поблизу восьми населених пунктів: є травмований
UA | RU
UA | RU
17 червня 2021, 10:23 835

На Буковині прикордонники затримали літак з контрабандними цигарками

17 червня 2021, 10:23 835
Читайте также на русском языке
Фото: Facebook Сергія Осачука
Читайте также
на русском языке

Чернівецькі прикордонники перешкодили відкриттю нового авіаційного сполучення з Бердичева до Румунії з метою протиправного переміщення цигарок до ЄС

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Затриманий літак із пілотом та посібниками переправляв цигарки у великих об’ємах через кордон у с. Гвіздівці, - написав голова ОДА.

Він додав, що контрабанда тютюнових виробів через державний кордон і спроби переправлення нелегальних мігрантів залишаються щоденними викликами для захисників кордону України.

Осачук закликав усі правоохоронні органи до злагодженої взаємодії щодо припинення такої діяльності.

Для всіх людей з чесними намірами розбудуємо комфортні КПП для плідної співпраці із ЄС, - додав він.

Як повідомлялося, 14 червня на Буковині разом з мороженою вишнею в ЄС везли контрафактних цигарок на 10 млн грн. СБУ запобігла незаконному переміщенню до ЄС контрафактних цигарок.

контрабанда Буковина прикордонники сигарети літак

СБУ викрила масштабну схему контрабанди під виглядом "гуманітарки”
16 червня 2021, 13:19
На Волинській митниці заблокували контрабанду цигарок на 600 тис. дол
16 червня 2021, 12:02
На Волині викрили масштабну схему нелегальних перевезень людей через держкордон
12 червня 2021, 17:09
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Розпад "Голосу": які регіони збунтувалися проти Рудик
"Велика концесія": як Кирило Тимошенко планує "доїти" порти
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram