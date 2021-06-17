На Буковині прикордонники затримали літак з контрабандними цигарками

Фото: Facebook Сергія Осачука

Чернівецькі прикордонники перешкодили відкриттю нового авіаційного сполучення з Бердичева до Румунії з метою протиправного переміщення цигарок до ЄС

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Затриманий літак із пілотом та посібниками переправляв цигарки у великих об’ємах через кордон у с. Гвіздівці, - написав голова ОДА.

Він додав, що контрабанда тютюнових виробів через державний кордон і спроби переправлення нелегальних мігрантів залишаються щоденними викликами для захисників кордону України.

Осачук закликав усі правоохоронні органи до злагодженої взаємодії щодо припинення такої діяльності.

Для всіх людей з чесними намірами розбудуємо комфортні КПП для плідної співпраці із ЄС, - додав він.

Як повідомлялося, 14 червня на Буковині разом з мороженою вишнею в ЄС везли контрафактних цигарок на 10 млн грн. СБУ запобігла незаконному переміщенню до ЄС контрафактних цигарок.