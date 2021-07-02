На Харківщині затримали військовослужбовця на збуті наркотиків через Telegram-канал

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Військова контррозвідка СБУ встановила, що контрактник військової частини Харківського гарнізону налагодив збут наркотиків у різних районах міста. Його затримали та повідомили про підозру

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

За попередніми даними слідства, він налагодив збут наркотиків у різних районах Харкова, а для пошуку своїх клієнтів використовував один зі спеціалізованих Telegram-каналів.

"Товар" для продажу він отримував поштовими відправленнями від свого спільника і в орендованій квартирі розфасовував його. Реалізовував наркотики через створені так звані "закладки" на території обласного центру", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків за місцем проживання контрактника та в приміщенні поштового відділення правоохоронці вилучили: оптові партії мефедрону, PVP і канабісу. Також виявлено підготовлені "закладки".

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці викрили контрабанду кокаїну вагою 57 кілограмів, яка була переміщена через кордон України.