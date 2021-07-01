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01 липня 2021, 19:54 29

Тупицький судиться з КСУ за суддівську зарплату

01 липня 2021, 19:54 29
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Фото з відкритих джерел
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Колишній голова Конституційного суду Олександр Тупицький подав позов проти КСУ до Окружного адміністративного суду Києва. Він хоче відсудити понад 900 тисяч гривень суддівської зарплати

Про це повідомляється на сайті суду, передає RegioNews.

Повідомляється, що Тупицький вимагає визнати протиправною бездіяльність КСУ щодо непогашення заборгованості, що виникла через невиплату в повному обсязі зарплати в період з 18 квітня по 28 серпня 2020 року.

На його думку, в цей період йому виплачували гроші з порушенням положень Конституції і закону про КСУ. Він також просить суд зобов'язати КСУ виплатити йому понад 900 000 гривень.

Зараз ОАСК вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 27 березня Зеленський скасував указ про призначення суддею КСУ Тупицького. Тупицький був призначений суддею КСУ указом Януковича.

30 березня Тупицький подав в суд на Зеленського через позбавлення посади.

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