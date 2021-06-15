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15 червня 2021, 16:55 5

Тупицький і Касмінін беруть участь у засіданні КСУ дистанційно

15 червня 2021, 16:55 5
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Фото з відкритих джерел
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Судді Конституційного суду Олександр Тупицький і Олександр Касмінін, яких Президент звільнив своїм указом, у вівторок, 15 червня, беруть участь у засіданні суду дистанційно

Про це повідомив сам Олександр Тупицький у коментарі Укрінформу, передає RegioNews.

Я і Касмінін беремо участь у засіданнях шляхом дистанційної роботи, а саме направлення електронними адресами усім суддям свої зауваження, пропозиції по тим справам, які є провадженні Конституційного суду, які ми вивчаємо і таким чином робимо свій внесок у розгляд тих чи інших справ. Конституційний суд зобов’язаний їх приймати, розглядати, голосувати, - сказав він.

За його словами, у майбутньому він разом із Касмініним планують брати онлайн-участь у відкритих засіданнях Великої палати КС.

Ми хочемо показати, що суд легітимний, що він розблокований і працює. І такими комунікаційними способами перебороти незрозумілі накази керівництва УДО щодо нашого недопуску в суд, тобто вони будуть нікчемними, - додав Тупицький.

Він додав, що на період його роботи в онлайн-форматі головуватиме на засіданнях КС його заступник Сергій Головатий.

Тупицький розповів Укрінформу, що судді домовилися між собою працювати у такому режимі після того, як минулого тижня шестеро суддів відмовилися брати участь у засіданнях КС і тим самим заблокували його роботу, вимагаючи його і Касмініна участі у розгляді справ.

Я дуже задоволений, що суд сьогодні відновив свою роботу. Це свідчить про те, що ми стали вищі за свої амбіції. Суд повинен працювати, - говорить він.

Як повідомлялося, 10 червня шестеро суддів заблокували роботу КСУ через недопуск Тупицького на засідання.

Наступного дня у Зеленського відреагували на блокування роботи КСУ. Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський відреагував на блокування роботи КСУ частиною його суддів. На його думку, така поведінка суддів КСУ є шантажем.

судді засідання КСУ онлайн Олександр Тупицький

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