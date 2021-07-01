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01 июля 2021, 19:54 29

Тупицкий судится с КСУ за судейскую зарплату

01 июля 2021, 19:54 29
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Фото из открытых источников
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Бывший председатель Конституционного суда Александр Тупицкий подал иск против КСУ в Окружной административный суд Киева. Он хочет отсудить более 900 тысяч гривен судейской зарплаты

Об этом сообщается на сайте суда, передает RegioNews.

Сообщается, что Тупицкий требует признать противоправной бездеятельность КСУ относительно непогашения задолженности, возникшей из-за невыплаты в полном объеме зарплаты в период с 18 апреля по 28 августа 2020 года.

По его мнению, в этот период ему выплачивали деньги с нарушением положений Конституции и закона о КСУ. Он также просит суд обязать КСУ выплатить ему более 900 000 гривен.

Сейчас ОАСК решает вопрос открытия производства по административному делу, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 27 марта Зеленский отменил указ о назначении судьей КСУ Тупицкого. Тупицкий был назначен судьей КСУ указом Януковича.

30 марта Тупицкий подал в суд на Зеленского из-за лишения должности.

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