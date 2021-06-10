16:22  10 червня
Шестеро суддів заблокували роботу КСУ через недопуск Тупицького на засідання - ЗМІ
12:45  10 червня
У Мелітополі через зливи підтопило будинки
18:25  10 червня
На Донбасі шість обстрілів із забороненої зброї, один військовий поранений
UA | RU
UA | RU
10 червня 2021, 16:22 87

Шестеро суддів заблокували роботу КСУ через недопуск Тупицького на засідання - ЗМІ

10 червня 2021, 16:22 87
Читайте также на русском языке
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 10 червня шестеро суддів Конституційного Суду заблокували діяльність КСУ з розгляду важливих суспільно-значущих справ

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на джерела в КСУ, передає RegioNews.

Зокрема, вони відмовляються розглядати справи про медичні гарантії, про пенсійне забезпечення державних службовців, про функціонування української мови як державної тощо.

За даними джерел, цими суддями є Віктор Городовенко, Ірина Завгородня, Віктор Кривенко, Олександр Литвинов, Сергій Сас і Петро Філюк.

Причиною такого відкритого шантажу стала їхня ультимативна вимога забезпечити участь у судових засіданнях колишнього голови КСУ Олександра Тупицького", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі Конституційного Суду журналістам повідомили, що наразі секретаріат не має такої інформації, оскільки це могло статися на закритій частині засідання суду, і ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію наразі неможливо.

Нагадаємо, 1 червня колишній голова Конституційного суду Олександр Тупицький вперше прийшов на судове засідання у справі про підкуп свідка і надання неправдивих свідчень, однак воно не відбулося, оскільки не з'явилися прокурори.

Раніше повідомлялось, що адвокати Тупицького не з'явились на засідання суду з розгляду справи про підкуп свідків.

судді Конституційний суд ЗМІ КСУ Олександр Тупицький

Двох суддів з колегії, яка розглядала "справу Стерненка" в апеляції, відправили у відставку
10 червня 2021, 14:20
Апеляцію щодо запобіжного заходу Семенові Семенченку перенесли
09 червня 2021, 12:56
Реформа КСУ, яку розгляне Рада, дозволить звільняти суддів КСУ за затягування справ, - Совгиря
08 червня 2021, 21:45
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
В очікуванні "губернаторопада". Хто з голів ОДА може втратити крісло
Садовий проти Кличка. Навіщо Зеленському двопалатний Конгрес
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram