Шестеро суддів заблокували роботу КСУ через недопуск Тупицького на засідання - ЗМІ

Фото: із відкритих джерел

Сьогодні, 10 червня шестеро суддів Конституційного Суду заблокували діяльність КСУ з розгляду важливих суспільно-значущих справ

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на джерела в КСУ, передає RegioNews.

Зокрема, вони відмовляються розглядати справи про медичні гарантії, про пенсійне забезпечення державних службовців, про функціонування української мови як державної тощо.

За даними джерел, цими суддями є Віктор Городовенко, Ірина Завгородня, Віктор Кривенко, Олександр Литвинов, Сергій Сас і Петро Філюк.

Причиною такого відкритого шантажу стала їхня ультимативна вимога забезпечити участь у судових засіданнях колишнього голови КСУ Олександра Тупицького", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі Конституційного Суду журналістам повідомили, що наразі секретаріат не має такої інформації, оскільки це могло статися на закритій частині засідання суду, і ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію наразі неможливо.

Нагадаємо, 1 червня колишній голова Конституційного суду Олександр Тупицький вперше прийшов на судове засідання у справі про підкуп свідка і надання неправдивих свідчень, однак воно не відбулося, оскільки не з'явилися прокурори.

Раніше повідомлялось, що адвокати Тупицького не з'явились на засідання суду з розгляду справи про підкуп свідків.