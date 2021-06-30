Ранкову стрілянину в Харкові кваліфікують як замах на вбивство, відкрито кримінальне провадження

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Харківська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом стрілянини на вул. Джерельній, унаслідок якої був поранений чоловік

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, передає RegioNews.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські вживають заходів щодо встановлення особи, причетної до скоєння злочину, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні в Харкові чоловік вчинив стрілянину: є поранений. У Московському районі Харкова невідомий зробив декілька пострілів зі зброї у чоловіка. По місту введена в дію поліцейська операція "Сирена" для його затримання.

Постраждалим виявився представник "Нацкорпусу" Артем Мошенський.