Ранкову стрілянину в Харкові кваліфікують як замах на вбивство, відкрито кримінальне провадження
Харківська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом стрілянини на вул. Джерельній, унаслідок якої був поранений чоловік
Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, передає RegioNews.
За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські вживають заходів щодо встановлення особи, причетної до скоєння злочину, - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, сьогодні в Харкові чоловік вчинив стрілянину: є поранений. У Московському районі Харкова невідомий зробив декілька пострілів зі зброї у чоловіка. По місту введена в дію поліцейська операція "Сирена" для його затримання.
Постраждалим виявився представник "Нацкорпусу" Артем Мошенський.