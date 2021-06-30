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30 червня 2021, 11:38 113

У Харкові чоловік вчинив стрілянину: є поранений

30 червня 2021, 11:38 113
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Фото: з відкритих джерел
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У Московському районі Харкова невідомий зробив декілька пострілів зі зброї у чоловіка. По місту введена в дію поліцейська операція "Сирена" для його затримання

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні поліції Харківської області.

О 09:30 до поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Джерельній невідомий зробив декілька пострілів з невстановленої зброї у чоловіка. В результаті, 31-річний потерпілий отримав поранення в області шиї", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок події постраждав чоловік 1990 року народження, він доставлений до Харківської міської клінічної лікарні.

По місту введена в дію поліцейська операція "Сирена" для затримання чоловіка.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень Харківського районного управління поліції №2.

Нагадаємо, днями у Києві з вікна багатоповерхівки чоловік відкрив стрілянину зі снайперської гвинтівки.

стрілянина поліція затримання Харків пістолет

 
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