У Харкові чоловік вчинив стрілянину: є поранений

Фото: з відкритих джерел

У Московському районі Харкова невідомий зробив декілька пострілів зі зброї у чоловіка. По місту введена в дію поліцейська операція "Сирена" для його затримання

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні поліції Харківської області.

О 09:30 до поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Джерельній невідомий зробив декілька пострілів з невстановленої зброї у чоловіка. В результаті, 31-річний потерпілий отримав поранення в області шиї", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок події постраждав чоловік 1990 року народження, він доставлений до Харківської міської клінічної лікарні.

По місту введена в дію поліцейська операція "Сирена" для затримання чоловіка.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень Харківського районного управління поліції №2.

Нагадаємо, днями у Києві з вікна багатоповерхівки чоловік відкрив стрілянину зі снайперської гвинтівки.