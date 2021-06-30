В Одесі затримали поліцейського, який продавав арештовані автівки

Фото: Facebook

Начальника одного з районних відділів поліції Одеси підозрюють у причетності до продажу елітного автомобіля, який розшукує Інтерпол. Поліцейському загрожує до 6 років позбавлення волі

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби ДБР.

За даними правоохоронців, позашляховик "Range Rover", який розшукує Інтерпол, був вилучений під час перетину українського кордону. Автівку передали до відділу поліції.

Встановлено, що згодом начальник цього відділу "віддав" громадянину Молдови цей позашляховик. Іноземець продав автомобіль третій особі.

Під час обшуків у відділах поліції Одеської області слідчі ДБР вилучили речі та документи, які свідчать про систематичність таких зловживань поліцейським щодо автомобілів, розшукуваних Інтерполом", - йдеться у повідомленні.

Чоловіку повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем. Поліцейському загрожує до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки викрила на хабарництві у Києві майора поліції, який обіцяв закрити кримінальне провадження і "кришувати" міський салон краси.