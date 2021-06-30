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30 июня 2021, 17:47 942

Утреннюю стрельбу в Харькове квалифицируют как покушение на убийство, открыто уголовное производство

30 июня 2021, 17:47 942
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Фото Нацполиции
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Харьковская полиция открыла уголовное производство по факту стрельбы на ул. Джерельной, в результате которой был ранен мужчина

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает RegioNews.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня в Харькове мужчина открыл стрельбу: есть раненый. В Московском районе Харькова неизвестный произвел несколько выстрелов из оружия в мужчину. По городу введена в действие полицейская операция "Сирена" для его задержания.

Пострадавшим оказался представитель "Нацкорпуса" Артем Мошенский.

стрельба полиция Харьков ранение спецоперация

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